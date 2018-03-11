'Savaştayız düğün olmaz' demişti Arda Turan bu akşam evleniyor!

Arda Turan kısa bir süre önce, uzun süredir birlikte olduğu bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan ile barışmış ve sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etmişti. Evlilik sorularına da Türkiye'nin şuan savaşta olduğunu ve bu halde düğün olmayacağını söylemişti.