'Savaştayız düğün olmaz' demişti Arda Turan bu akşam evleniyor!

Arda Turan kısa bir süre önce, uzun süredir birlikte olduğu bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Aslıhan Doğan ile barışmış ve sürpriz bir şekilde evlenme teklifi etmişti. Evlilik sorularına da Türkiye'nin şuan savaşta olduğunu ve bu halde düğün olmayacağını söylemişti.
Posta'nın haberine göre; Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak
Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.
Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.
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