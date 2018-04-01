  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay yine hacklendi. Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram'ından Berk Oktay'ın başka bir kadınla yatan fotoğrafları ifşa edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-04-2018 15:17 - Güncelleme: 01-04-2018 15:17

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisininde Kaan Bozok'u Berk Oktay'ın başı yine belada. Her şey eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan dayak fotoğrafı ile başladı. Arkası da kesilmedi. Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hackerlar tarafından hacklendi. Sonrada çiftin çok özel görüntüleri internete sızdırıldı. Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak yatak görüntüleri skandal yarattı. Ve Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı yine hacklendi. Bu kez Berk Oktay'ın başka bir kadın ile olan çıplak fotoğrafları ifşa edildi.

HER ŞEY BU FOTOĞRAF İLE BAŞLAMIŞTI; Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından bu fotoğraf paylaşılmıştı. Fotoğrafın atlında Merve Şarapçıoğlu'nun dayak yediğini söylediği sözler vardı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ancak işin bu fotoğraftan sonrası daha vahim. Hackerlara maruz kalan çiftin çok özel fotoğrafları paylaşılmıştı... Bu olay sonrası Merve Şarapçıoğlu hesabı dondurmuştu.

ÇİLELERİ BİTMEDİ; Merve Şarapçıoğlu sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi. Berk Oktay'ın çıplak bir kadınla fotoğrafı ve uygunsuz görüntüleri paylaşıldı.

Berk Oktay'ın mahremine saygı duymadan paylaşılan diğer fotoğrafları, kişinin özel hayatını ihlal ettiği ve gayrı resmi yollarla ele geçirilip yayınlandığı için sitemizde yer vermiyoruz.

NELER OLMUŞTU; Her şey, Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak SAvaşçı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Berk Oktay'n eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ile başladı. O fotoğrafta Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü perişan haldeydi ve altına düştüğü notta Berk Oktay'ın kendisini dövdüğünü söylüyordu. Ancak sadece bununla kalsa iyi Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yatak fotoğrafları da bir bir Instagram'da yayıldı.

Fotoğrafların nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılamazken, Merve Şarapçıoğlu'nun yüzünde bandaj olan bir fotoğrafını yayınlayarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmesi de kafaları karıştırdı.

Ardında Merve Şarapçıoğlu'nun hesabından Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun özel hayatına ilişkin çıplak fotoğraflar paylaşmıştı. Daha sonra çiftten açıklama gelmişti.

Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıSavaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıSavaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıSavaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdıHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Berk Oktay
BERK OKTAY KİMDİR?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde canlandırdığı Kaan Bozok karakteri ile kariyerinde parlama noktasına ulaşan Berk Oktay'ın başı iki kez hackerlarla derde girdi. Peki bu skandalı çok konuşulan yakışıklı oyuncu Berk Oktay

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro