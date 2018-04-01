Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisininde Kaan Bozok'u Berk Oktay'ın başı yine belada. Her şey eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan dayak fotoğrafı ile başladı. Arkası da kesilmedi. Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hackerlar tarafından hacklendi. Sonrada çiftin çok özel görüntüleri internete sızdırıldı. Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak yatak görüntüleri skandal yarattı. Ve Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı yine hacklendi. Bu kez Berk Oktay'ın başka bir kadın ile olan çıplak fotoğrafları ifşa edildi.

HER ŞEY BU FOTOĞRAF İLE BAŞLAMIŞTI; Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından bu fotoğraf paylaşılmıştı. Fotoğrafın atlında Merve Şarapçıoğlu'nun dayak yediğini söylediği sözler vardı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ancak işin bu fotoğraftan sonrası daha vahim. Hackerlara maruz kalan çiftin çok özel fotoğrafları paylaşılmıştı... Bu olay sonrası Merve Şarapçıoğlu hesabı dondurmuştu.

ÇİLELERİ BİTMEDİ; Merve Şarapçıoğlu sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi. Berk Oktay'ın çıplak bir kadınla fotoğrafı ve uygunsuz görüntüleri paylaşıldı.

Berk Oktay'ın mahremine saygı duymadan paylaşılan diğer fotoğrafları, kişinin özel hayatını ihlal ettiği ve gayrı resmi yollarla ele geçirilip yayınlandığı için sitemizde yer vermiyoruz.

NELER OLMUŞTU; Her şey, Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak SAvaşçı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Berk Oktay'n eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ile başladı. O fotoğrafta Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü perişan haldeydi ve altına düştüğü notta Berk Oktay'ın kendisini dövdüğünü söylüyordu. Ancak sadece bununla kalsa iyi Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yatak fotoğrafları da bir bir Instagram'da yayıldı.

Fotoğrafların nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılamazken, Merve Şarapçıoğlu'nun yüzünde bandaj olan bir fotoğrafını yayınlayarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmesi de kafaları karıştırdı.

Ardında Merve Şarapçıoğlu'nun hesabından Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun özel hayatına ilişkin çıplak fotoğraflar paylaşmıştı. Daha sonra çiftten açıklama gelmişti.

Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN