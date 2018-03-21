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Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu'un çıplak görüntüleri sızdı

Savaşçı'nın yıldızı Berk Oktay eşi Merve Şarapçıoğlu'un çıplak görüntüleri sızdı

Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık dizilerinde rol alan ve şimdilerde Fox TV'nin Savaşçı dizisinde Kaan Bozok'u canlandıran Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak yatak görüntüleri hackerlar tarafından sızdırıldı. İşte Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 11:47 - Güncelleme: 21-03-2018 11:47

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisininde Kaan Bozok'u Berk Oktay'ın başı belada. Her şey eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan dayak fotoğrafı ile başladı. Arkası da kesilmedi. Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu hackerlar tarafından hacklendi. Sonrada çiftin çok özel görüntüleri internete sızdırıldı. Berk Oktay Merve Şarapçıoğlu'nun çıplak yatak görüntüleri skandal yarattı. İşte olayın ayrıntıları.

HER ŞEY BU FOTOĞRAFLA BAŞLADI

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan bu fotoğraf olayın fitilini ateşledi. Paylaşılan bu fotoğrafın altında  "Kocam beni dövdü yardım edin" notu yazıyordu. Ancak konu henüz netleşmemişken başka bir skandal yaşandı.

ARDINDAN ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI; bu fotoğrafın paylaşılmasından kısa bir süre sonra Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun çok özel fotoğrafları sızdı.

Merve Şarapçıoğlu'nun hackerlar tarafından hacklendiğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca dayak fotoğrafının bir estetik operasyon sonrası çekildiği iddia ediliyor.

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