Savaşçı'nın Kaan'ı Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak yatak fotoğrafları sızdı

Daha önce çıplak yatak fotoğrafları sızan Savaşçı dizisinin Kaan'ı Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu ikinci kez hacklendi. Berk Oktay'ın başka bir kadınla çıplak halde fotoğrafları sızdı....

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hackerlarla imtihanı bitmiyor. Daha önce Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hesabı kitlenmiş ve önce Merve Şarapçıoğlu'nun dayak yediğini söylediği ardından Berk Oktay ile olan çok özel fotoğrafları sızdırılmıştı. Şimdi de yine Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabı hacklendi. Bu kez Berk Oktay'ın başka bir kadınla olan çıplak yatak fotoğrafları paylaşıldı ve eşini aldattığı iddia edildi... Twitter

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HER ŞEY BU FOTOĞRAF İLE BAŞLAMIŞTI; Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından bu fotoğraf paylaşılmıştı. Fotoğrafın atlında Merve Şarapçıoğlu'nun dayak yediğini söylediği sözler vardı. Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ancak işin bu fotoğraftan sonrası daha vahim. Hackerlara maruz kalan çiftin çok özel fotoğrafları paylaşılmıştı... Bu olay sonrası Merve Şarapçıoğlu hesabı dondurmuştu. Twitter

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ÇİLELERİ BİTMEDİ; Merve Şarapçıoğlu sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi. Berk Oktay'ın çıplak bir kadınla fotoğrafı ve uygunsuz görüntüleri paylaşıldı. Twitter

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