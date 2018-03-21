Savaşçı dizisinin Kaan'ı Berk Oktay'ın çıplak yatak görüntüleri skandal

Her şey, Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak SAvaşçı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Berk Oktay'n eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ile başladı. O fotoğrafta Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü perişan haldeydi ve altına düştüğü notta Berk Oktay'ın kendisini dövdüğünü söylüyordu. Ancak sadece bununla kalsa iyi Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yatak fotoğrafları da bir bir Instagram'da yayıldı.