Savaşçı dizisinin Kaan'ı Berk Oktay'ın çıplak yatak görüntüleri skandal

Her şey, Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık ve son olarak SAvaşçı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Berk Oktay'n eşi Merve Şarapçıoğlu'nun Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ile başladı. O fotoğrafta Merve Şarapçıoğlu'nun yüzü perişan haldeydi ve altına düştüğü notta Berk Oktay'ın kendisini dövdüğünü söylüyordu. Ancak sadece bununla kalsa iyi Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yatak fotoğrafları da bir bir Instagram'da yayıldı.
Fotoğrafların nasıl ve kimler tarafından ele geçirildiği anlaşılamazken, Merve Şarapçıoğlu'nun yüzünde bandaj olan bir fotoğrafını yayınlayarak eşinin kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmesi de kafaları karıştırdı.
İŞTE HER ŞEYİ BAŞLATAN FOTOĞRAF; Fotoğrafın bir estetik operasyon sonrası çekildiği ihtimali üzerinde de duruluyor. Ancak işin bu fotoğraftan sonrası daha vahim. Hackerlara maruz kalan çiftin çok özel fotoğrafları paylaşıldı.
'Arka Sokaklar' adlı dizide 'Sinan' karakterini canlandıran ve şu sıralar 'Savaşçı' dizisinde rol alan Berk Oktay' ile eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay'ın özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirildi. Fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşıldı.
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