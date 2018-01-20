Savaşçı dizisi oyuncuları tam kadro Anıtkabir'de

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatıldığı “Savaşçı” dizisinde, Kılıç Timi Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’e selam durdu. 21 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak olan bölümde yer alan Anıtkabir sahneleri çekilirken, oyuncular ve dizinin teknik ekibi duygusal anlar yaşadı.

Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, oyuncu olarak subay kıyafetiyle Ata’nın huzuruna çıkmanın inanılmaz bir gurur yaşattığını ve bunu yaşayabildiği için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Oktay, “Ben bir asker torunuyum. Bu vatanın kıymetini, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü herkese anlatmak bizim boynumuzun borcu. Savaşçı dizimizle bunu biraz anlatabiliyorsak ne mutlu bize.” dedi.

