Savaşçı dizisi oyuncuları tam kadro Anıtkabir'de

Savaşçı dizisi oyuncuları tam kadro Anıtkabir'de

Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan, adanmış kahramanlar “Bordo Berelilerin” hikayesinin anlatıldığı “Savaşçı” dizisinde, Kılıç Timi Anıtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’e selam durdu. 21 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak olan bölümde yer alan Anıtkabir sahneleri çekilirken, oyuncular ve dizinin teknik ekibi duygusal anlar yaşadı.

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Savaşçı dizisi oyuncuları tam kadro Anıtkabir'de

Kağan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, oyuncu olarak subay kıyafetiyle Ata’nın huzuruna çıkmanın inanılmaz bir gurur yaşattığını ve bunu yaşayabildiği için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti. Oktay, “Ben bir asker torunuyum. Bu vatanın kıymetini, Mustafa Kemal Atatürk’ün büyüklüğünü herkese anlatmak bizim boynumuzun borcu. Savaşçı dizimizle bunu biraz anlatabiliyorsak ne mutlu bize.” dedi.

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Savaşçı dizisi oyuncuları tam kadro Anıtkabir'de

Savaşçı dizisinin kadın subayı Gaye Turgut Evin ise Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadınının güçlü, eğitimli ve her zaman başı dik yürüdüğünü söyledi. Dizide savaşçı Türk kadınlarını temsil ettiğini belirten Evin, “Anıtkabir’de Ata’nın huzurunda bir kadın subay olarak selam durmak büyük bir gurur.” dedi.

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Savaşçı dizisi oyuncuları tam kadro Anıtkabir'de

Dizinin Kopuz Albay’ı Murat Serezli de, “Sessizlik içerisinde, Mustafa Kemal Atatürk karşısında dikkat çekip selam durduğumuzda, daha sesin yankısı bitmeden gözlerim doldu.” diyerek duygularını dile getirdi.

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