Savaşçı 41. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 41. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Çiğdem ve Yeter deşifre olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Kılıç Timi silah arkadaşlarını kurtarmak için Kağan’dan emir beklerken, Çiğdem’in şaşırtan hamlesi olayın seyrini değiştirir.

Diğer tarafta ise Seyfi’nin karargahta olması gerilime sebep olur. Selçuk ve Doğan onu durdurmaya çalışırken, Albay’ın müdahelesi kafaları karıştırır.

Roza ve Çeto, köylerden silah zoruyla topladıkları adamlarla Kuzgun’un yanına ulaşmaya çalışırken, attıkları pusuyla izlerini kaybettirmeye çalışırlar. Ancak peşlerinde olan Kılıç Timi’nin vazgeçmeye niyeti yoktur ve Albay Kopuz’un da sahaya çıkmasıyla hedefe adım adım yaklaşırlar.

SAVAŞÇI 41. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.