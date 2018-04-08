Savaşçı 40. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 40. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Selçuk’un canı pahasına Türk bayrağını tepeden indirmeyen Kılıç Timi, onun için son görevini yerine getirmiştir. Yüzbaşı Kağan, yaptığı planla Çeto ve Seyfi’ye cehennemi yaşatmak için harekete geçer. Ama bu arada Kılıç Timi’ne gelen haber tam bir sürpriz olacaktır.

Albay Kopuz ise ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir şimdi. Pia Kuzgun’un amacını anlamıştır ancak her şey için çok geçtir artık. Sevdiği adama ölümü getirmiştir.

Gelen istihbaratlar doğrultusunda, Kuzgun’un bir sonraki hamlesini tahmin eden Yüzbaşı Kağan hazırlığını yapar. Fakat büyük risk taşıyan bu operasyon için düğmeye basılırken, aynı anda karargahta gelişen beklenmedik durum, olayları daha da karmaşık hale getirecektir.

SAVAŞÇI 40. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.