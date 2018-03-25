Savaşçı 38. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 38. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Evlatlarının şehit haberini vererek, hayatının en zor görevini yerine getiren Kopuz Albay şimdi daha büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Kılıç Timi’nin öfkesi dinecek gibi değildir ve Albay, Serdar’ın beklenmeyen tepkisi karşısında soğukkanlılığını korumaya çalışır. Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram’ın şehit oluşunu kabullenemeyen Serdar geri dönülmez bir yola girmek üzeredir. Selver ve Yıldız onu durdurmaya çalışsa da Serdar aklına koyduğunu yapacaktır.

Bu arada Kuzgun ve Cortes bir yandan şehit haberlerinin keyfini çıkarırken diğer yandan da provokasyon çalışmalarına hız verirler. Fakat işler sandıkları kadar kolay ilerlemez. Çünkü Albay Kopuz ve General’in yaptığı büyük plan çoktan devreye girmiştir. Hiç beklemedikleri bir hamleyle karşı karşıya kalan Kuzgun ve Cortes için şimdi sonun başlangıcıdır artık.

SAVAŞÇI 38. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 38. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.