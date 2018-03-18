Savaşçı 37. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Kutalmış Paşa’nın verdiği özel göreve hazırlanan Yüzbaşı Kağan ve Haydar, öncelikle Kuzgun’un yapacağı eylemi bertaraf edecek ve bu onları asıl hedefe götürecektir.

Diğer taraftan Kuzgun’un büyük bir katliam peşinde olduğu ve bunu Türkiye yapmış gibi göstereceği yönündeki istihbarat Kılıç Timi’ni harekete geçirir. General Kutalmış ve Albay Kopuz’un yaptıkları plan doğrultusunda Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarını adım adım izler ve ne tür bir hazırlık içinde olduklarını çözer. Çok acımasız ve toplu bir katliam peşinde olan Kuzgun’u durdurmak için zamana karşı yarışan Kılıç Timi, öncelikle sivilleri kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayarlar.

Albay Kopuz komutasındaki Kılıç Timi ölüme bu kadar yaklaşmışken Ankara’ya gelen haber, herkesin yüreğine ateş düşürür.

SAVAŞÇI 37. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz.