Savaşçı 35. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Herkes şimdiden Savaşçı dizisinin 35. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Albay Kopuz, Kuzgun’un suikast planıyla ile ölümle burun buruna gelmiştir. Kuzgun planı kusursuz işlediği için memnundur. Fakat gelişen beklenmedik durum Kuzgun, Pia ve Roza’yı şaşkına çevirir.

Kılıç Timi ve Türkmenler, Aybala, Çiğdem ve Kürşat yangından sağ çıkabilecekler mi diye endişeyle beklerken, Yüzbaşı Kağan yaptığı hamleyle onları alevlerin içinden kurtarmaya çalışır.

Bu arada Cortes, Türkiye’nin başını ağrıtmak için Kuzgun’a yeni bir görev verir. Kuzgun ve adamları yeni eylem için hazırlıklarını yaparken, karargaha sürpriz bir şekilde gelen ihbar Kılıç Timi’ni harekete geçirir. Bu göreve sivil gidecek olan Kılıç Timi, ülkenin her karış toprağını sonuna kadar savunmaya hazırdır.

SAVAŞÇI 35. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz.