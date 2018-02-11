Savaşçı 32. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Pazar günleri FOX Tv'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Savaşçı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden 32. yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Peki Savaşçı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI 31. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Albay Kopuz, Kuzgun’un kim olduğunu ve amacını araştırmaya başlar. Bu arada gelen test sonucuyla kahvenin içinde zehir olduğunu öğrenir ve Pia meselesiyle ilgili harekete geçer.

Kılıç Timi ise Kuzey Irak’ta bir üs bölgesini ve Türkmen köyünü ziyarete gidecek olan Kutalmış Paşa’ya refakat etmek üzere göreve çıkar. Türk Özel Kuvvetleri’ne mensup bir General’in bölgeye geldiğini öğrenen Kuzgun fırsatı kaçırmaz. Fakat Çiğdem Teğmen’in bir ayrıntıyı farketmesiyle gerekli güvenlik önlemini alan Kılıç Timi, Kuzgun ve adamlarıyla büyük bir çatışmaya girer. Her şeye rağmen General’i öldürmeye kararlı olan Kuzgun’un önce Kılıç Timi’ni bertaraf etmesi gerekecektir.

SAVAŞÇI 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.