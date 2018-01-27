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Savaşçı 29.bölüm fragmanı diziye bomba transfer

Savaşçı 29.bölüm fragmanı diziye bomba transfer

Savaşçı 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarın yani 28 Ocak tarihinde ekrana gelecek Savaşçı yeni bölümünde bomba bir isim diziye transfer oluyor. Kuzgun karakterine hayat verecek olan Engin Benli dizinin ilerleyen dönemlerinde yer alacak.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 13:05 - Güncelleme: 27-01-2018 13:05

Fox Tv'de pazar günleri yayınlanan ve reytinglerde birinci olan Savaşçı 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümde Kılıç Timi'nin Anıtkabir'e gitmesi damga vurmuştu. Peki yeni bölümde neler olacak?

Heyecan dolu sahneleri ekrana getiren Savaşçı, izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Savaşçı yayınlanan son bölümde, Kılıç Timi beklenmedik bir hamle ile karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda diziye Kuzgun karakteri de dahil oldu. Kuzgun adlı karaktere hayat veren Engin Benli,  dizide Kılıç Timi’yle amansız bir savaşa girecek, uluslararası terörist “Kuzgun” olarak izleyici karşısına çıkacak. Sinema ve edebiyatta ölümün simgesi olan Kuzgun, sıradan “kötü adam” tiplemelerinin oldukça uzağında bir karakter. Başarılı oyuncunun canlandıracağı “Kuzgun”, Kılıç Timi’ne meydan okurken, seyirciye de kendi dehşetini sonuna dek hissettirecek.

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