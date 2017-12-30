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Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yeni bölüm ne zaman?

Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 31 Aralık nedeniyle Savaşçı 27.yeni bölümüyle yarın pazar günü ekrana gelmeyecek. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 10:16 - Güncelleme: 30-12-2017 10:16

Fox Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Savaşçı 27.yeni bölümde neler olacak yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek? Detaylar internethaber'de.

Savaşçı yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Kılıç Timi Çiğdem'in intikamını almak için harekete geçti. İzleyenlerin tüylerini diken diken eden Savaşçı yeni bölümde nefesler tutulacak. Savaşçı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı fakat 27.bölüm 31 aralık günü ekrana gelmeyecek. Fox Tv yayın akışına baktığımız zaman Savaşçı'nın yerine film yayınlandığını görüyoruz. Peki Savaşçı 27.yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

SAVAŞÇI 27.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Savaşçı 27.yeni bölüm ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Fox Tv'nin yeni yıl haftası yayın akışı henüz belli olmadı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kırlangıç Paşa, Pia'yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia'nın Albay Kopuz'un hayatına girmesi, Temo'nun büyük planının bir parçası mı? Pia'nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır. Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar'ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan'ın devreye girmesi Haydar'ı bir kez daha düşünmeye itecektir

 

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