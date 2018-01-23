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Savaşa mı gidiyorsunuz! Ya polis son anda yakalamasaydı...

Savaşa mı gidiyorsunuz! Ya polis son anda yakalamasaydı...

SÜPER Lig'in 18'inci haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen bazı taraftarların üzerinde yapılan aramada satır, muşta, avcı bıçağı, biber gazı ve meşale ele geçirildi. Bu materyallerle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 12:06 - Güncelleme: 23-01-2018 12:06

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da, Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile Beşiktaş'ın Süper Lig'in 18'inci hafta maçında karşılaştığı hatırlatıldı. Stadyumda alınan önlemler kapsamında, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslerde ve taraftarların üst aramasında 2 pala, 1 av bıçağı, 1 muştalı av bıçağı, 1 çakı, 1 satır, 1 muşta, 3 meşale, 1 biber gazı spreyi ve 1 sopa ele geçirildiği belirtildi.

Bu materyallerle ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, Beşiktaş tribününden içeri maytap sokmak isteyen suça sürüklenen 1 çocuk ile başkasına ait Passolig kartıyla müsabakaya giren ve tribünde maytap bulundurduğu tespit edilen 1 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

Gözaltındaki 5 kişi hakkında 6 bin 222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • MİSAFİR 23 Ocak 2018 13:09 TELEVİZYONLAR BU PİSLİKLERİ ÜLKEMİZE GETİRDİ GÖSTERDİDE GÖSTERDİ AHANDA POZUKLARDA AYNEN ÖYLE OLDU HİÇ İNSANLIKLA ALAKALARI VARMI BUNLARIN, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNE DÜŞMÜŞLER ARKALARINDAN HABERLERİ YOK,

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