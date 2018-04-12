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Savaş zilleri çalıyor! Ruslar harekete geçti! Gemiler limandan ayrıldı

Savaş zilleri çalıyor! Ruslar harekete geçti! Gemiler limandan ayrıldı

Kimyasal saldırı krizinde Rusya'dan flaş bir adım daha geldi... Rus gemileri olası saldırı için Akdeniz'de mevzi alıyor... Uydu görüntülerine göre Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki savaş gemileri üsten ayrıldı...

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 10:44 - Güncelleme: 12-04-2018 11:19

Kriz giderek tırmanırken, Rus gemileri ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye olması saldırısı için Akdeniz'de mevzi alıyor... Uydu görüntülerine göre Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki savaş gemileri üsten ayrıldı ve Akdeniz'e açıldı...

Uydu görüntüleme şirketi Image Satellite Internacional’ın paylaştığı görüntülere göre, Rus savaş gemileri Suriye’deki Tartus limanında bulunan üsten ayrıldı. Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı.

Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir Kilo sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye Şam tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddiası doğrultusunda yanıt amaçlı bir karar alacağını belirtmişti. Trump “Hazır ol Rusya, füzeler gelecek” ifadesini kullanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 10:56 aslında ilk kurşunu atan kazanır derler. vakit gelmişken rusya bütün füzelerini abd itlerinin topraklarına hemen ilk önce ateşlemelidir ki abde yıkım olunca zaten abd hemen teslim olurlar. yani bu safhaya gelmiş savaş .rusya abdnın başlamasını beklerse büyük hata yapar. ve türkiye rusya ile köklü anlaşma yapmalıki, bütün savunma silahlarını türkiyey yerleştirmeli. çünkü denizden atılan füzeler,türkiye üzerinden geçecek ve biz ortada dans edeceğiz.s400 hemen gelmeli ve yerleşmeli. rusya acilen israeili ortaadn kalrıdmalı

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