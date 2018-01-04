Savaş yeniden başladı eski eşinden Mustafa Ceceli'ye büyük dava!

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in boşanma haberi herkesi şoke etmişti. Uzun süredir evli olan ve Arın adında bir oğulları olan eski ünlü çiftin neden boşandığı kafaları kurcalarken birkaç gün sonra Mustafa Ceceli ve şimdiki eşi Selin İmer'in aşklarının kanıtı olan fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Bu fotoğraflar hala ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Twitter

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Sanatçı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik, haksız yere azlettiği gerekçesiyle 100 bin liralık tazminat davası açan avukatı Aslı Çelik Hatemi’ye karşı dava açtı. Eski avukatından 150 bin lira tazminat isteyen Sinem Gedik dilekçesinde, eski eşinin talebi üzerine anlaşmalı olarak boşandıklarını anlattı



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FOTOĞRAFLARI BEN SIZDIRMADIM DAVASI OLACAK; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla karşı dava açan Sinem Gedik, eski avukatının açtığı davanın reddini istedi. Peki dava dilekçesinde Sinem Gedik neler söyledi? Twitter

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