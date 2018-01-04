Savaş yeniden başladı eski eşinden Mustafa Ceceli'ye büyük dava!

Savaş yeniden başladı eski eşinden Mustafa Ceceli'ye büyük dava!

Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in boşanma haberi herkesi şoke etmişti. Uzun süredir evli olan ve Arın adında bir oğulları olan eski ünlü çiftin neden boşandığı kafaları kurcalarken birkaç gün sonra Mustafa Ceceli ve şimdiki eşi Selin İmer'in aşklarının kanıtı olan fotoğraflar ortaya çıkmıştı. Bu fotoğraflar hala ortalığı karıştırmaya devam ediyor.

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Savaş yeniden başladı eski eşinden Mustafa Ceceli'ye büyük dava!

Sanatçı Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik, haksız yere azlettiği gerekçesiyle 100 bin liralık tazminat davası açan avukatı Aslı Çelik Hatemi’ye karşı dava açtı. Eski avukatından 150 bin lira tazminat isteyen Sinem Gedik dilekçesinde, eski eşinin talebi üzerine anlaşmalı olarak boşandıklarını anlattı

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Savaş yeniden başladı eski eşinden Mustafa Ceceli'ye büyük dava!

FOTOĞRAFLARI BEN SIZDIRMADIM DAVASI OLACAK; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla karşı dava açan Sinem Gedik, eski avukatının açtığı davanın reddini istedi. Peki dava dilekçesinde Sinem Gedik neler söyledi?

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Savaş yeniden başladı eski eşinden Mustafa Ceceli'ye büyük dava!

Eski eşi Mustafa Ceceli’den çekişmeli olarak boşanmak için eski avukatı Aslı Çelik Hatemi’yle 19 Nisan 2017 günü buluştuğunu dilekçesinde anlatan Sinem Gedik, “Hukuki hakları öğrenmek için bir araya geldik. Avukat Aslı Çelik Hatemi boşanacağım eşim hakkında bilgi toplanmam gerektiğini anlattı. Ben de çekişmeli boşanmak için avukatıma vekâlet verdim. Ancak Mustafa Ceceli boşanmak için her şartı kabul ettiğini, anlaşmalı boşanmak istediğini, avukat tutmaya gerek olmadığını söyledi” dedi.

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