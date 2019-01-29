Savaş uçaklarının sorumlusuydu! Tuğgeneral Edip Akgülay tutuklandı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir’de gözaltına alınan Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yapan Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay, Diyarbakır Adliyesinde savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Akgülay, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. Akgülay'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Hala FETÖ ile görüşüyormuş

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akgülay'ın, FETÖ'nün TSK başta olmak üzere mahrem yapılanmada haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlardan irtibatı tespit edildi. Akgülay'ın söz konusu ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı belirtildi. Akgülay'ın ankesör irtibatına ilişkin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

15 Temmuz'da uçakların kalktığı üssün komutanıydı

Tuğgeneral Akgülay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci uçakların kalktığı Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Harekat Komutanı idi.

Gelecek vaadediyordu

15 Temmuz öncesi aldığı yüksek sicil notları ve birden fazla yurt dışında etkin görevlerde görevlendirilmesi nedeniyle gelecek vadeden bir general olarak değerlendirilen Akgülay, son olarak Eskişehir BHHM ve JFAC Komutanlığı görevine getirildi.

Bütün savaş uçaklarının komutanı oldu

2018 Şurası'nda bu göreve atanan Akgülay'a, bütün savaş uçaklarının harekatlarının sorumluluğu verilmiş oldu. Henüz rütbesinde 1.5 yılı geride bırakan bir general olan ve son görevine yaklaşık 5 ay önce atanan Akgülay'ın bir anda emeklilik kararı almasının arkasında söz konusu soruşturmanın olduğu ifade ediliyor.