Savaş kızıştı! Çin'den ABD'ye 60 milyar dolarlık kötü haber

Çin ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın 200 milyar değerinde Çin ürününe uygulamayı planladığı gümrük vergisi oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkartmayı planladığına dair haberlerin ardından Çin de 60 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirerek misilleme yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ürünler için yeni tarifeler ABD'nin yeni tarifelerini yürürlüğe sokmasının ardından en kısa sürede uygulanacak.

Açıklamaya göre, vergi oranları yüzde 5-25 arasında değişiyor.

Açıklamada, tedbirin amacının Çin'in çıkarlarını korumak ve ticari gerginliğin uzamasını önlemek olduğu kaydedildi. Bakanlık, "Çin'in ABD mallarına yeni tarifelerin mantıklı ve sınırlı olacak. Bunların uygulanması ABD'nin yapacağı eylemlere bağlı." denildi.

Bakanlık ayrıca, ABD'ye karşı ek önlemlerin saklı tutulduğunu belirtti.