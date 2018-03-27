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Satışın ardından ilk istifa haberi geldi

Satışın ardından ilk istifa haberi geldi

Aydın Doğan'ın sahibi olduğu medya Doğan Medya’yı Erdoğan Demirören'e satmasının ardından ilk ayrılık haberi Hürriyet'ten geldi.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 09:10 - Güncelleme: 27-03-2018 09:10

İşadamı Aydın Doğan yıllardır yürüttüğü medya patronluğuna son verme kararı alarak Doğan Medya'yı Milliyet'in sahibi ve işadamı olan Erdoğan Demirören'e satmıştı.

Doğan Medya’nın satışının açıklanmasının ardından ilk ayrılık haberi geldi. Hürriyet yazarı Melis Alphan, Twitter’da “Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” diye yazdı.CANSU ÇAMBEL'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI: Satış sonrası istifa ettiği iddia edilen bir diğer isim Cansu Çamlıbel ise Twitter'dan açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımında Çamlıbel, "Washington’da olduğum için Vuslat Hanım’ın vedasına katılamadım, buradan bir selam göndermek istedim. Bunca yıl beraber çalıştığımız patronumuza içten bir ‘hoşçakal’ demek en doğal hakkımızdır. Şu an için görevimin başındayım" dedi.

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  • Doğan Medya Kaybetti 27 Mart 2018 09:14 Sözcü, Birgün ya da Halk TV... Seçiminizi yapın Aydın Doğan'ın gazetecileri. Size artık buralardan başka yerde ekmek yok!

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