Satış oranları azalan Apple, eski modelini yeniden satışa sundu

En son 2016 yılında satışa sunulan iPhone SE, indirimli haliyle pazara yeniden girdi. 128GB depolamaya sahip iPhone SE'ye 299 dolar isteyen Apple'ın eski telefonunu neden tekrardan satışa sunduğu sorusuna, son zamanlarda düşen satış oranı cevabını verebiliriz.

4 inçlik Retina ekranıyla, A9 yonga setiyle, dokunmatik kimlik özelliği ve 12MP arka kamerasıyla dikkat çeken iPhone SE'nin stokta kalmış versiyonları yeniden satışa sunuldu. Şimdilik yalnızca ABD'li müşterilerine bu ürünü sunan Apple 32GB'lık versiyon için 249 dolar fiyat etiketi belirlendi. iPhone SE'nin 32GB'lık ilk fiyatı ise 349 dolar civarındaydı.

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