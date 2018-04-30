Satılık 'cennet manzaralı' mezar yeri! Şaka mı gerçek mi?

Sosyal medya 1.500 TL+KDV'ye cennet manzaralı mezar yeri satışı yapan emlakçı videosunu konuşuyor... Videodaki şahıs müşterisiyle mezar yeri pazarlığı yaparken, mezar yerlerinin cennet manzaralı, yarı cennet manzaralı ve cehennem manzaralı olarak sınıflandırıyor...

Mezar yerinin konumuna göre cenneti görüp görmediğini belirlendiğini ifade eden emlakçı, ailecek alımlarda fiyat indirimi de yapıldığını anlatıyor...

Gerçek mi yoksa şaka/protesto amaçlı mı çekildiği yoksa gerçek mi olduğu tartışmalı olduğu videoyu ilk yayınlayan sosyal medya hesabı, "Videoyu çekenler bize ulaştı ve halkı kandıran kişilere tepki olarak bu videoyu çektiklerini beyan ettiler" açıklamasını da paylaştı...