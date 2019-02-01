Satanist Tapınak liderinden olay açıklama!Trump şuursuz bir ahmak

ABD'de dinle devlet işlerinin ayrılmasının önde gelen savunucularından Satanist Tapınak Sözcüsü Lucien Greaves, Trump'ın şuursuz bir ahmak olduğu, ama Mike Pence'in ABD ile ilgili teokratik vizyonu yüzünden tehlike arz ettiği uyarısını yaptı.
ABD'de dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, bu kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için devreye girdi.
Satanist Tapınak Sözcüsü, şimdiki ABD yönetimiyle ilgili kendisini 'asıl korkutanın' Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ülkeye teokratik bakışı olduğunu söyledi: "Bush gerçekten inançlıydı. Trump olmaya çalışmyor bile. Ama bence Evanjelikler Pence'ten mutlular, federal yargıç atamalarını belirlemesinden de gayet mutlular."
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