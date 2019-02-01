Satanist Tapınak liderinden olay açıklama!Trump şuursuz bir ahmak

ABD'de dinle devlet işlerinin ayrılmasının önde gelen savunucularından Satanist Tapınak Sözcüsü Lucien Greaves, Trump'ın şuursuz bir ahmak olduğunu söyledi ve uyrılarda bulundu.

ABD'de dinle devlet işlerinin ayrılmasının önde gelen savunucularından Satanist Tapınak Sözcüsü Lucien Greaves, Trump'ın şuursuz bir ahmak olduğu, ama Mike Pence'in ABD ile ilgili teokratik vizyonu yüzünden tehlike arz ettiği uyarısını yaptı.

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ABD'de dini önyargılara karşı 'kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana' mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, bu kez ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence için devreye girdi. Twitter

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Grubu 2012'de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, verdiği röportajda gelmiş geçmiş Cumhuriyetçi Partili ABD Başkanlarının dini inançlarını da değerlendirdi. Twitter

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