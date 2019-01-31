Sassuolo, Merih Demiral'ı kiraladı

Aytemiz Alanyaspor'da Merih Demiral, Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya transfer olmuştu. Sezon başında Sporting Lisbon'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Merih Demiral'ın bonservisi transfer döneminde 3.5 milyon Euro karşılığında alınmıştı.

Akdeniz ekibi sonrasında Merih'i Sassuolo'ya sezon sonuna kadar kiraladı. 20 yaşındaki savunmacının sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giydikten sonra, zorunlu satın alma opsiyonu var.