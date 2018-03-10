Şaşkına çeviren ifade! Teyzesine aşıkmış bu yüzden vurmuş

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE DURUŞMAYA KATILDI: Enes Öztürk hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Enes Öztürk ve tekerlekli sandalye ile İslam Yalçın ve yakınları katıldı. Bir yıl önce de teyzesiyle ilişkisi olan başka bir genci dövdüğünü mahkemede kabul eden Enes Öztürk, "İslam benim yakın arkadaşımdı. Eskiden teyzemle ilişkisi olduğunu duymuştum ancak kendisi arkadaşım olduğu için bu konuyu bir türlü düşüncemden atamamıştım. Üzerinden zaman geçmesine rağmen olay günü gitmemin nedeni hiç olmazsa bir şeyler söylesin, içim rahatlasındı. Kapıyı ben tıkladım. Beni görünce elim belimde olduğunu anlayınca, üzerime saldırdı. Ben silahı çıkartıp bir el ateş ettim. Ateş etmemle birlikte kendisi yere yığıldı" dedi. Enes Öztürk, teyzesine karşı platonik aşk beslediği iddialarını ise kabul etmedi.



