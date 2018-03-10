Şaşkına çeviren ifade! Teyzesine aşıkmış bu yüzden vurmuş

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde yıllar önce teyzesiyle ilişki yaşayan arkadaşı İslam Yalçın'ı (28) tabancayla vurarak yaralayıp, belden aşağısının felç olmasına neden olan Enes Öztürk'ün (28) Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Şaşkına çeviren ifade! Teyzesine aşıkmış bu yüzden vurmuş

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde olay, geçen yıl 26 Temmuz'da Merkez Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Enes Öztürk, eski arkadaşı İslam Yalçın'ın evine giderek, alt katta oturan ailenin çocuğu Y.A.'nın (12) başına silah dayayıp, kapı ziline bastırdı. Öztürk, kapıyı açan Yalçın'a tabancayla ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya çıkan Yalçın'ın eşi, "Yapma bebeğimiz var" diyerek Enes Öztürk'e engel olmaya çalıştı. Silah tutukluk yapınca Öztürk, kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Enes Öztürk, bir kişiyi vurduğunu söyleyerek teslim oldu. Öztürk tutuklanırken, hastanede tedaviye alınan İslam Yalçın'ın belden aşağısı felç oldu.

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Şaşkına çeviren ifade! Teyzesine aşıkmış bu yüzden vurmuş

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE DURUŞMAYA KATILDI: Enes Öztürk hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' ve 'kişi hürriyetini yoksun kılma' suçlarından 31 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Enes Öztürk ve tekerlekli sandalye ile İslam Yalçın ve yakınları katıldı. Bir yıl önce de teyzesiyle ilişkisi olan başka bir genci dövdüğünü mahkemede kabul eden Enes Öztürk, "İslam benim yakın arkadaşımdı. Eskiden teyzemle ilişkisi olduğunu duymuştum ancak kendisi arkadaşım olduğu için bu konuyu bir türlü düşüncemden atamamıştım. Üzerinden zaman geçmesine rağmen olay günü gitmemin nedeni hiç olmazsa bir şeyler söylesin, içim rahatlasındı. Kapıyı ben tıkladım. Beni görünce elim belimde olduğunu anlayınca, üzerime saldırdı. Ben silahı çıkartıp bir el ateş ettim. Ateş etmemle birlikte kendisi yere yığıldı" dedi. Enes Öztürk, teyzesine karşı platonik aşk beslediği iddialarını ise kabul etmedi.

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Şaşkına çeviren ifade! Teyzesine aşıkmış bu yüzden vurmuş

TEYZESİNE PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ İDDİASI: İslam Yalçın ise yıllar önce teyzesiyle ilişkisi olduğunu ancak o nedenle kendisini vurmuş olabileceğini düşünmediğini söyledi. Enes Öztürk'ün teyzesine platonik aşk beslediği iddialarıyla ilgili mahkeme tanık ifadeleri de okundu. Mahkeme heyeti, Enes Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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