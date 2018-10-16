Şaşkına çeviren görüntü: Her şey sonradan anlaşıldı!

ŞANLIURFA'da çaldıkları minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

Cumartesi günü Akziyaret Mahallesinde Ö.G.’ye ait ahırdan 4 büyükbaş hırsızlığı için harekete geçen jandarma ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler, durumundan şüphelenilen sürücülüğünü Ramazan İ.’nin kullandığı 44 BK 470 plakalı minibüsü durdurdu.

Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.’nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi.

Jandarma, ehliyeti de bulunmadığı belirlenen İbrahim D. ile Ramazan İ.’yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelilerin Göktepe kırsal mahallesinden çaldıkları minibüsle Akziyaret Mahallesi’ndeki 4 büyükbaş hayvanı çaldıkları ortaya çıktı.

El konulan hayvanlar sahibine teslim edildi.