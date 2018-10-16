Şaşkına çeviren görüntü: Her şey sonradan anlaşıldı!

Kasasında 4 büyükbaş hayvanın da bulunduğu minibüste bulunan sürücü İbrahim D. ile yanında bulunan Ramazan İ.’nin tavırlarından şüphelenen jandarma ekipleri, detaylı incelemede plakası sahte olan minibüs ile kasasındaki 4 büyükbaş hayvanın çalıntı olduğunu belirledi.