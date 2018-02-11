Şaşırtmaya devam ATV'nin o dizisi bile final yapacak

Televizyon kanallarına dizi dayanmıyor. Geçtiğimiz günlerde Kırgın Çiçekler'in final yapacağı iddiası ortalığı sallamıştı. Şimdi de yine ATV ekranlarında yayınlanan bir dizinin final yapacağı iddia edildi.

Şaşırtmaya devam ATV'nin o dizisi bile final yapacak

Gelen tutunamıyor. Dizileri çarçabuk tüketen ancak bir o kadar bağlı olan Türk izleyicisine dizi dayanmıyor. Şu sıralar kanallardan sık sık final kararları duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizi final yapmıştı. Dediğimiz gibi, Türk izleyicisine dizi dayanamıyor. Yine final haberleri kulaklara gelmeye devam ediyor.

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Şaşırtmaya devam ATV'nin o dizisi bile final yapacak

ATV ekranlarında oldukça iddialı diziler var. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kırgın Çiçekler, Bahtiyar Ölmez, Aşk ve Mavi ve son olarak yayın hayatına başlayan Sen Anlat Karadeniz bu dizilerden bazıları. Ancak ATV modaya ayak uydurmuş gibi görünüyor.

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Şaşırtmaya devam ATV'nin o dizisi bile final yapacak

ATV'nin bir dizi için final kararı aldığı iddia ediliyor. Peki o dizi hangi dizi?

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Şaşırtmaya devam ATV'nin o dizisi bile final yapacak

BAHTİYAR ÖLMEZ FİNAL Mİ YAPACAK? Atv ekranlarında bu sezonun başlarında başlayan dizisi Bahtiyar Ölmez'in final yapabileceği iddia edildi. Sebebi ise tabi ki reytingler. Cumartesi yayınlanan Atv dizisi Bahtiyar Ölmez vasat gidiyor, reytingleri kötü olduğu için final yapabilir.

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