Şaşırtan savunma! Çaldığı cihazı geri getirdi ama...

SAMSUN'da medikal malzeme satan R.Ç. (26), iddiaya göre, çaldığı kriyoterapi cihazını hastaneye geri götürmek istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden R.Ç., söz konusu cihazı özel bölgesindeki siğilleri yakmak için aldığını ve daha sonra da hastaneye geri getirdiğini söyledi.

Şaşırtan savunma! Çaldığı cihazı geri getirdi ama...

Samsun'da bir medikalci özel bölgesindeki siğilleri yakmak için hastaneden cihaz çaldı ve çaldığı cihazı 4 gün sonra geri getirdiğinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Şaşırtan savunma! Çaldığı cihazı geri getirdi ama...

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dermatoloji Servisinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, medikalci R.Ç. (26), özel bölgelerinde bulunan siğilleri yakmak için hastanenin dermatoloji (cildiye) polikliniğinde bulunan piyasa değeri 5 bin lira olan 'crio trapy' adlı siğil yakma cihazını çaldı.

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Şaşırtan savunma! Çaldığı cihazı geri getirdi ama...

Hastanenin güvenlik görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarından şahsı eşkalini tespit etti. Çaldığı cihazı bugün geri getirerek çaktırmadan muayene odasına geri koymak için hastanede dolaşan R.Ç., hastanenin güvenlik görevlileri tarafından fark edilince olay Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine haber verildi.

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Şaşırtan savunma! Çaldığı cihazı geri getirdi ama...

Hastaneye giden hırsızlık polisi, R.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. R.Ç.'nin yanında getirdiği cihaz, hastanede sakladığı yerde ele geçirildi.

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