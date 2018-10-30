Şaşırtan savunma! Çaldığı cihazı geri getirdi ama...

Samsun'da bir medikalci özel bölgesindeki siğilleri yakmak için hastaneden cihaz çaldı ve çaldığı cihazı 4 gün sonra geri getirdiğinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Dermatoloji Servisinde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, medikalci R.Ç. (26), özel bölgelerinde bulunan siğilleri yakmak için hastanenin dermatoloji (cildiye) polikliniğinde bulunan piyasa değeri 5 bin lira olan 'crio trapy' adlı siğil yakma cihazını çaldı.