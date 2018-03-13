Şaşırtan manzara! Mehmetçik korkusu teröristlere neler yaptırmış

Bölgeyi yer altı şehrine çeviren teröristlerin, Afrin’e yakın noktadaki köylerde TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerlemesiyle kilometrelerce uzunluğunda inşa ettiği tünelleri yarım bırakıp, kaçtığı ortaya çıktı.

Şaşırtan manzara! Mehmetçik korkusu teröristlere neler yaptırmış

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Azez- Cerablus hattını terör örgütlerinden arındıran TSK, 20 Ocak'ta bu kez Afrin’i teröristlerden temizleyerek, hem Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi hem de evlerinden zorla göç ettirilmiş Suriyelilerin topraklarına geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla 'Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Hatay ve Kilis sınırından Suriye topraklarına giren TSK birlikleri, ÖSO unsurları ile birlikte terör örgütlerinin kontrolündeki köyleri tek tek özgürleştirdi. Havadan ve karadan ateş desteğiyle ilerleyen TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, teröristlerin kaleye çevirdiği dağ ve tepeler ile stratejik öneme sahip belde ve köyleri güvenli hale getirdi.

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Şaşırtan manzara! Mehmetçik korkusu teröristlere neler yaptırmış

TSK ve ÖSO tarafından özgürleştirilen bölgelerde yapılan incelemede ise teröristlerin neredeyse her yüksek noktaya Türkiye’yi ve ÖSO denetimindeki bölgeleri görecek şekilde kuleler inşa ederek, sürekli gözetleme yaptığı, buralardan havan ve roketli saldırıları düzenlediği belirlendi. Kulelerin altına betonarme tüneller inşa edildiği ortaya çıkarılırken, kimi kilometrelerce uzayan ve labirent tarzı yapılan tünellerin ucunun da olası harekat durumlarına karşı kaçış için köylere kadar uzandırıldığı belirlendi. Teröristlerin, betonarme yapıların mümkün olmadığı bazı mağara ve dağlık alanların altını da insan gücüyle oyarak, tünellere dönüştürdüğü saptandı. Yer altı şehrini andıran Afrin kırsalındaki teröristlerin tünel ve kule inşası, TSK’nın özgürleştirdiği her yerleşim alanında ortaya çıkarıldı.

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Şaşırtan manzara! Mehmetçik korkusu teröristlere neler yaptırmış

TSK’nın hızlı ve kararlı ilerleyişi karşısında, bazı noktalarda PYD/PKK'lı teröristler, kaçtı. Bulundukları alanları terk ederek, kaçan teröristler, geride yine TSK birlikleri ve ÖSO güçlerine zarar verebilmek için araziye mayın döşeyip, birçok noktaya patlayıcı tuzakladı. Güvenlik güçlerinin titiz incelemesi ile bulunan onlarca tuzaklanmış patlayıcı, kontrollü imha edilerek, teröristlerin girişimi engellendi.

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Şaşırtan manzara! Mehmetçik korkusu teröristlere neler yaptırmış

Son olarak TSK ve ÖSO tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’in yanı başındaki Halidiye köyünde de kilometrelerce uzunlukta tünel bulundu. Halidiye ile Meryemeyn köyleri arasında bulunan, kilometrelerce uzunluktaki tünelde tuzaklanmış patlayıcı olup, olmadığı ÖSO güçleri tarafından incelendi. Yapılan incelemede patlayıcıya rastlanılmazken, 1 metre genişliğinde ve kilometrelerce uzunluğundaki tünelin bazı noktalarının yapım aşamasında olduğu ve yarım bırakıldığı görüldü. Teröristlerin, harekatın başlaması ve TSK’nın tüm noktaları tek tek özgürleştirerek, kendilerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine tünel inşaatını yarım bırakarak, Afrin’e kaçtığı belirlendi.

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