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Sarkozy'nin 4 ülkeye gidişi yasaklandı!

Sarkozy'nin 4 ülkeye gidişi yasaklandı!

Hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin dört ülkeye gidişi yasaklandı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 13:17 - Güncelleme: 23-03-2018 13:17

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkzoy'nin gidişinin yasaklandığı ülkelerin Libya, Mısır, Tunus ve Güney Afrika olduğu ortaya çıktı. 

Yolsuzluk dosyasında adı geçen birçok kişinin bu ülkelerde yaşadığına dikkat çekiliyor. Adli kontrol kapsamında, Sarkozy'ye döneminde içişleri bakanları Claude Gueant, Brice Hortefeux ve iç istihbarat birimi müdürü Bernard Squarcını ile görüşme yasağı da getirildi. 

Sarkozy hakkındaki adli kontrol kararı Fransa tarihinde bir ilk. Sarkozy 2007 seçimlerinde Libya'dan yasadışı finansman sağlamakla suçlanıyor. 

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy serbest bırakıldıktan sonra bir televizyon programına katıldı. Hakkındaki iddialar için "Kaddafi çetesinin iftirası" diyen Sarkozy suçlamalarla ilgili hiçbir belge ve kanıtın bulunmadığını ileri sürdü. 

Onurunu temizleyeceğini söyleyen Sarkozy'nin 25 dakika süren canlı yayında sinirli olması ve ağır ifadeler kullanması dikkat çekti.

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