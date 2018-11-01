Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu

Ayrılığa 9 ay dayanabilen Sıla ve Ahmet Kural çifti, hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ocak ayında ani bir kararla ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında ise iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

3 AY KORUMA KARARI ALDIRDI: 9 aylık ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftinden kötü haber geldi. Şarkıcı Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Fiziki şiddet gördüğünü iddia eden sanatçı 3 ay koruma kararı aldırdı.

DAHA YENİ BARIŞMIŞLARDI: Ünlü çift aylar sonra yan yana görüntülenmişti. Bir kitabın tanıtımında yazarla yan yana fotoğraf çektiren çiftin fotoğrafı sosyal medyaya düşünce barışma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.