Şarkıcı Resul Dindar’ın zor anları: Annesine böyle veda etti!

Cenaze törenine Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Hopa Ticaret Odası Başkanı Osman Akyürek’in yanı sıra Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Selçuk Balcı ile çok sayıda seveni de katıldı.