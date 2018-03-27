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Şarkıcı Resul Dindar'ın ailesi kaza geçirdi!

Şarkıcı Resul Dindar'ın ailesi kaza geçirdi!

KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar ve babası Osman Dindar, motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:00 - Güncelleme: 27-03-2018 14:00

KARADENİZ müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar'ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı. Yaralılardan Meliha Dindar'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

DURUMLARI AĞIR
Şarkıcı Resul Dindar'ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • bir yorum... 27 Mart 2018 14:58 Geçmiş olsun. Allah korumuş.

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