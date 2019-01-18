Şarkıcı Hatice'den Beyonce dansı!

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice bu defa Beyonce'ye özendi. Hatice, transparan kıyafetiyle dans ettiği o anları Instagram hesabından paylaştı.

2018 yazına havuz başında verdiği bikinili pozlarla damga vuran ve kalçası hakkında yapılan yorumlarla uzun bir süre magazin gündeminde kalan şarkıcı Hatice bu defa yaptığı dansla dikkat çekti.

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce’ye özenen Hatice paylaştığı dans videosuna 'Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler' notunu yazdı.

40 yaşındaki şarkıcı Hatice, videosunda Beyonce'yi de etiketledi.