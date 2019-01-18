Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt! Maymunlar giremiyor zaten

Son dönemin popüler isimlerinden olan 28 yaşındaki şarkıcı Edis, Twitter hesabından takipçisine verdiği yanıtla olay oldu.

Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt! Maymunlar giremiyor zaten

Türk pop müziğine piyasaya sürdüğü şarkılarla daha şimdiden damga vuran Edis Görgülü, ileride daha iyi başaracak o kesin. İşleri bir yana yakışıklılığı dilden dile dolaşıyor, sosyal medyada hakkında atılmayan tweet kalmıyor. Şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden popçu Edis, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

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Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt! Maymunlar giremiyor zaten

Son dönemin popüler isimlerinden olan 28 yaşındaki şarkıcı Edis, Twitter hesabından ”Anadolu turnesine hazır mısınız?” diye yazdı.

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Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt! Maymunlar giremiyor zaten

Bunun üzerine bir takipçisi ”Hayır” yorumunu yazınca Edis’ten yanıt gecikmedi: ”Maymunlar giremiyor zaten.” Takipçi, daha sonra paylaştığı mesajda "Mahkemede görüşürüz diyeceğim ama hakimin de Edis'e hak vermesinden korkuyorum" diye yazdı.



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Şarkıcı Edis'ten takipçisine olay yanıt! Maymunlar giremiyor zaten

EDİS GÖRGÜLÜ KİMDİR? Edis Görgülü, 28 Kasım 1990’da doğmuştur. Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Londra’da doğdu ve İzmir’de büyüdü. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanınca İstanbul’a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda, menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

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