Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

Evlendikten sonra daha sakin bir yaşan süren şarkıcı Doğuş'u görenler gözlerine inanamadı. Son hali ile kaza ya da hastalık geçirdiğini sananlar bile oldu. Fakat son günlerde dış görünüşünden rahatsız olan Doğuş saç ektirdi. O görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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