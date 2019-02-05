Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

Bir zamanların şarkıları ve aşk hayatı ile en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Doğuş'u son halini görenle şok oldu! Kaza geçirdi sanan bile oldu. İşin aslı ise sonradan öğrenildi Doğuş sadece saç ektirmiş!

Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

Evlendikten sonra daha sakin bir yaşan süren şarkıcı Doğuş'u görenler gözlerine inanamadı. Son hali ile kaza ya da hastalık geçirdiğini sananlar bile oldu. Fakat son günlerde dış görünüşünden rahatsız olan Doğuş saç ektirdi. O görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

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Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

Doğuş'un son halini görenler şok oldu, o olduğuna inanamadı. Gözlerinin altı morarmış, zayıflamış ve yüzündeki yara izlerinin nedeni ise sonradan anlaşıldı. Son günlerde saç ektirme modasına uyan son isim Doğuş oldu.

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Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

İşte Doğuş'un saç ektirme operasyonu sonrası paylaştığı ilk fotoğrafı. Yüzündeki değişim ise görenler şaşırttı ve korkuttu. Doğuş'un aynı zamanda kaç ekleme operasyonu da yaptırdığı ortaya çıktı.

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Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

Doktoru yüzünde ve gözünde morluklar oluşan sanatçının yaklaşık 2 hafta sonra normal haline döneceği söyledi.

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