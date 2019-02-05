Şarkıcı Doğuş'u gören kaza geçirmiş sandı! Son hali tanınmaz halde

Evlendikten sonra daha sakin bir yaşan süren şarkıcı Doğuş'u görenler gözlerine inanamadı. Son hali ile kaza ya da hastalık geçirdiğini sananlar bile oldu. Fakat son günlerde dış görünüşünden rahatsız olan Doğuş saç ektirdi. O görüntüleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Doğuş'un son halini görenler şok oldu, o olduğuna inanamadı. Gözlerinin altı morarmış, zayıflamış ve yüzündeki yara izlerinin nedeni ise sonradan anlaşıldı. Son günlerde saç ektirme modasına uyan son isim Doğuş oldu.
Doktoru yüzünde ve gözünde morluklar oluşan sanatçının yaklaşık 2 hafta sonra normal haline döneceği söyledi.
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