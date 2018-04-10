Şarkıcı Ceylan'ın küçük kızı Melodi artık genç bir kadın!

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi yüksek lisans için gittiği Kanada'dan mezun olarak geri dönüyor. Güzel haberi sosyal medya üzerinden annesi ve takipçileri ile paylaşan Melodi 'Sana diplomamı ve onur belgemi getiriyorum anne!' notuyla çocukluğuna ait fotoğrafı sayfasında yayınladı.

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuştu. Yüksek Lisans için Kanada'ya giden Melodi, güzel haberi sosyal medya üzerinden annesi ve takipçileri ile paylaştı. 'Sana diplomamı ve onur belgemi getiriyorum anne!' diyen Melodi, çocukluğuna ait fotoğrafı sayfasında yayınladı.



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"Evet bu yazımda mütevazılığı ilk defa bırakıyorum... Sen öyle güzel bir annesinki anlatmaya kelimelerim yetmez. Onca işine gücüne rağmen bana hem annelik hem babalık yaptın. Öyle güzel yetiştirdin ki beni hem çok güzel mantı açar, yemekler tatlılar yapar; hem dans eder... hem şarkı besteler, söyler... Hem sayfalarca şiirler yazar, hem gezer tozar... hem de devlet okulunu kazanır üstüne dereceyle bitiririm.



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Okulunun boş günlerinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda senelerce gönüllülük yapmış çocuklara dersler anlatmış, Altı Nokta Görme Engelliler Derneği'nde görme engellilere dersler anlatıp onları e-kpps ve açıköğretim sınavlarına hazırlamış, birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer almış her zaman ülkesine yararlı olmaya çalışmış dolu dolu bir insan olduysam sebebi sensin. Twitter

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