Şarkıcı Bergen'i öldürmüştü! İğrençliği tesadüfen ortaya çıktı

Acıların kadını lakabıyla tanınan şarkıcı Bergen'in önce yüzüne kezzap atan ardından öldüren kocası Halis Serbest, Adana’da dört çocuğa cinsel istismardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şarkıcı Bergen'i öldürmüştü! İğrençliği tesadüfen ortaya çıktı

‘Acıların kadını’ lakabıyla tanınan arabesk müzik şarkıcısı Bergen’in yüzüne 1982’de kezzap atan, 1989 yılında da silahla vurup öldüren kocası Halis Serbest cinsel istismar suçundan cezaevine girdi. Dört küçük çocuğun istismar olayı tesadüfen ortaya çıktı; Adana’da motosiklet süren küçük bir çocuğu gören polis ekipleri, motosikleti durdurdu. Motosikleti kimden aldığı sorulan küçük çocuk, Halis Serbest’in kendisine verdiğini ve karşılığında cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

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Şarkıcı Bergen'i öldürmüştü! İğrençliği tesadüfen ortaya çıktı

PARA İLE KANDIRDI: Olayla ilgili araştırma yapan polisler, 3 çocuğun daha Halis Serbest tarafından para ile kandırılıp istismara uğradığını belirledi. Küçük çocukların ailelerinin şikayeti üzerine Halis Serbest gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, Serbest’in para ve motosiklet karşılığında kendilerine istismarda bulunduğunu iddia etti.

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Şarkıcı Bergen'i öldürmüştü! İğrençliği tesadüfen ortaya çıktı

HALİL SERBES TUTUKLANDI: Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis Serbest ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. İstismara uğrayan çocukların aileleri şikayetlerini geri çekmeleri için Halis’in yakınları tarafından tehdit edildiklerini öne sürdü.

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Şarkıcı Bergen'i öldürmüştü! İğrençliği tesadüfen ortaya çıktı

Bizler onu Acıların Kadını lakabıyla tanıyoruz. Çok genç yaşta kocasının kurbanı oldu. Çok küçük yaşta sahneye çıkmaya başladı. Şarkı söylemeyi çok seviyordu. İlk sevgilisinin tecavüzüne uğradı. Adana'da sahne alırken, Halis Serbest'le tanıştı. Serbest, evliydi ama Bergen bunu bilmiyordu. Serbest, sahte bir nikah kıydı. Bergen bu gerçeği öğrendiğinde şoka girdi, İstanbul'a geri döndü.

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