Geçtiğimiz ayın başında boşanacakları haberlerini doğrulayan şarkıcı Banu Parlak, anne oldu. Bebeği kucağına verildiğinde gözyaşlarına hakim olamayan Parlak’a bu anlarında boşanma sürecinde olduğu eşi Okan Öztürk de eşlik etti

