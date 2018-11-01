Şarkıcı Aydilge hastalığı ile ilk kez konuştu

Ellerindeki ve vücudundaki lekeleri olduğu gibi kabul ettiğini dile getiren Aydilge, tüm vitiligo hastalarına, "Lütfen kendinizi saklamayın, bizler olduğumuz gibi vitiligomuzla, yaralarımızla, berelerimizle de güzeliz. Bunu çirkin ya da acayip değil, bizi diğerlerinden farklı kılan özel bir hediye olarak da düşünebiliriz" dedi.



