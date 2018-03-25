Sarıyer'de ilginç keçi kavgası: Polis kavgayı biber gazı ile ayırdı!

İSTANBUL Sarıyer Ayazağa’da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. İddiaya göre, keçisi çalınan kişiler, çaldığını iddia ettikleri kişileri takip etti. Yapılan takip sonrasında durumu polis bildiren kişiler, şüphelilerin önlerini keserek ekibin gelmesini bekledi. Olay yerine gelerek şüpheli kişilere ait otomobilin bagajını açan ekipleri keçiyi buldu.

Aracın bagajından keçiyi alarak sahibine veren polisler, şüphelileri gözaltına almak istedi. Yaşanan bu olaylar sırasında keçinin sahiplerine saldıran şahıslar gözaltına alınmamak için polise direnirken, keçi konulduğu otomobilin penceresinden atlayarak kaçtı.

Polise direnen şüpheli şahıslar, keçi sahiplerine saldırarak tekme tokat kavgaya tutuştu. Ekipler kavgaya karışan tarafları uzun süre birbirinden ayırmak için uğraştı. Kavganın büyüyerek devam etmesi üzerine olay yerine takviye ekip isteyen polisler biber gazı sıkıp havaya birkaç el ateş ederek tarafları ayırdı. Daha sonra olay yerine gelen ekipler, tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Ayazağa’da bir keçi yüzünden çıkan ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerin ayırmaya çalıştığı, şahısların tekme tokat birbirine girdiği görülüyor. Şahıslardan bir tanesinin ekip arabasında bulunan şahsa tekme attığı ve yere düşen yumruk attığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.