Sarıyer'de ilginç keçi kavgası: Polis kavgayı biber gazı ile ayırdı!

İSTANBUL Sarıyer Ayazağa’da bir keçi meselesi yüzünden tekme tokat birbirine giren kimliği belirsiz kişileri polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek ayırdı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Sarıyer Ayazağa’da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Twitter

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Olay, dün öğle saatlerinde Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi. İddiaya göre, keçisi çalınan kişiler, çaldığını iddia ettikleri kişileri takip etti. Yapılan takip sonrasında durumu polis bildiren kişiler, şüphelilerin önlerini keserek ekibin gelmesini bekledi. Olay yerine gelerek şüpheli kişilere ait otomobilin bagajını açan ekipleri keçiyi buldu. Twitter

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Aracın bagajından keçiyi alarak sahibine veren polisler, şüphelileri gözaltına almak istedi. Yaşanan bu olaylar sırasında keçinin sahiplerine saldıran şahıslar gözaltına alınmamak için polise direnirken, keçi konulduğu otomobilin penceresinden atlayarak kaçtı. Twitter

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