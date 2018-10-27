Sarıyer’de gece kulübü karıştı! 4 yaralı

Sarıyer’de bir gece kulübünde, bir gurup ile kulübün güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavgada dört kişi yaralandı.

Olay, 06.30 saatlerinde Sarıyer, Maslak Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde alkol aldıktan sonra etrafa sataşan bir gurup, kulübün güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarılan şahıslar, kulübün güvenlik görevlileri ile sözlü tartışmaya başladı. Tartışma yerini yumruklara bırakarak iki gurup arasında kavga çıktı.

İki gurup arasında çıkan kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki gurup arasında ki kavgayı ayırdı. Kavgada darp edilerek yaralanan dört kişi tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“Türkiye’de gece hayatı yok” : Olayı gören bir vatandaş eğlenmek için kulübe geldiğini ama böyle bir olay ile karşılaştığını belirterek, “Mağduruz, eğlenmeye geldik buraya, iki gurup kavga etti. Türkiye’de gece hayatı bu kadar işte, Türkiye’de gece hayatı yok” dedi.