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Sarıyer'de dehşet! Otomobil 150 metreden denize uçtu

Sarıyer'de dehşet! Otomobil 150 metreden denize uçtu

Sarıyer'de bir otomobilin denize uçması sonucu araç sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin yaklaşık 150 metreden denize düştüğü öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 17:35 - Güncelleme: 06-01-2018 17:35

Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücünün hayatının kaybettiği öğrenilirken, olay yerine dalgıç sevk edildi.

Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti. Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 20:26 Acemi mi,sarhoş mu? İnsanın bir dakika sonrası belli değil... Kader ne ise o an yaşanacak!

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