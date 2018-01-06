Sarıyer'de dehşet! Otomobil 150 metreden denize uçtu

Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücünün hayatının kaybettiği öğrenilirken, olay yerine dalgıç sevk edildi.
Sarıyer 'de bir otomobilin denize uçması sonucu sürüsü hayatını kaybetti. Kaza Sarıyer Liman Caddesi Tellibaba mevkiinde saat meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yaklaşık 150 metre yükseklikten denize uçtu. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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