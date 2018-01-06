Sarıyer'de araç denize böyle uçtu

İSTANBUL Sarıyer Rumelikavağı Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı sonra sonra denize düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araç denizde olduğu için müdahale edemedi. Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisi aracıyla birlikte denize uçan sürücünün cesedini denizden çıkarttı. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. Öte yandan aracın denize uçtuğu o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde araç bariyerleri aşarak denize uçuyor.

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