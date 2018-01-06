Sarıkamış Şehitleri için meşaleli kayak gösterisi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, JAK timlerince Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen meşaleli kayak gösterisini izledi

