Sarıgül'ün ardından Celal Doğan da DSP'ye geçti

Gaziantep’te 3 dönem belediye başkanlığı yapan eski HDP milletvekili Celal Doğan da DSP'ye geçti. Doğan DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.

Doğan, DSP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: Celal Doğan, adaylığının netlik kazandığını ve şu Ankara yolunda olduğunu söyledi. Doğan, DSP Genel Merkezi’nde gerçekleştireceği basın toplantısı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyuracağını belirtti.

CELAL DOĞAN KİMDİR: Celal Doğan, 1 Ağustos 1943'de Gaziantep'in Nizip İlçesi, Çanakçı Köyü'nde doğdu. İlköğrenimini Çanakçı Köyü İlkokulu'nda, orta öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında serbest avukatlık yapan Celal Doğan, 1977 genel seçimlerinde Gaziantep Milletvekili seçildi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI: 1980'e kadar milletvekilliğine devam eden Doğan, bu görevinden sonra tekrar serbest avukatlığa döndü. 1989 yerel seçimlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan ve bu göreve seçilen Celal Doğan, 1994 ve 1999'da yapılan yerel seçimlerde de tekrar aynı göreve seçildi.

SPOR ADAMLIĞI DA YAPTI: 1993 yılından bu yana Gaziantepspor Kulüp Başkanlığı görevini de yürüten Doğan, Aysel Doğan ile evli ve iki çocuk babasıdır. Gaziantepspor, Celal Doğan döneminde kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış ve Süper Lig'in en önemli takımlarından biri haline gelmiştir.