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Sarıgül DSP Şişli adayı mı olacak? DSP liderinden flaş açıklama

Sarıgül DSP Şişli adayı mı olacak? DSP liderinden flaş açıklama

DSP CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'e kapılarını açtı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifası ve DSP'den aday olacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 15:56 - Güncelleme: 26-01-2019 15:56

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün DSP'den aday olacağı iddialarına ilişkin, "Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül'ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa biz de DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz" dedi.

İha'ya konuşan Aksakal, "Sarıgül'ün siyasi anlamda nasıl bir karar vereceği konusu bizim öncelikle ilgi alanımızda değil. Kendileri bildiğimiz kadarıyla DSP'nin 1999 yılında Şişli Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bülent Ecevit'le de siyaset yapmıştı. Son dönemde CHP'den belediye başkan aday adaylığı müracaatı olduğunu kamuoyunun bildiği kadar biz de takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada anlaşılan o ki CHP'nin yerel seçimler süresinde adaylık açıklamalarını oldukça uzattığı konusunda ciddi eleştiriler var. Bunu televizyon programlarında bazı yorumcuların görüşlerinden de anlıyoruz. Bu gerekçeyle partisinden istifa etmiş ve Şişli halkının önerileri doğrultusunda bir karar vereceği konusunda açıklaması vardı" ifadelerini kullandı.

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"SAKINCA GÖRMEYİZ"
2009 yılında da Sarıgül'ün DSP'nin belediye başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Aksakal, şunları kaydetti:
"Kendisi DSP'nin genel kültürüne, Ecevit'in ilkelerine yönelik yaklaşımlara yabancı değil. Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül'ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa bizde DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz. Bunu da yetkili kurullarımızda gerek Merkez Yönetim Kurulumuzda, Başkanlık Divanımızda gerekse Parti Meclisimizde ciddi şekilde değerlendiririz."

“DSP’NİN KAPASI AÇIK”
Aksakal, şöyle devam etti: "Bizde aday adaylarını yıldırmak diye politikamız yok, bizden aday olmak isteyen hangi partilimiz olursa hangi yurttaşımız olursa seçme ve seçilme hakkına sahip olan her Türk vatandaşının DSP'den aday adaylığı müracaatı yapma hakkı vardır bundan da mutluluk duyarız tabi ki. Sadece Mustafa Sarıgül Bey'e değil, bu kriterlere uyan tüm vatandaşlarımıza DSP'nin kapısı açık."

"TERCİHİ OLURSA..."
"Sarıgül'le bir görüşmeniz oldu mu istifasının ardından ve olacak mı?" sorusu üzerine Aksakal, "Bundan öncesine dair bir görüşmemiz yok ama bundan sonra olmayacak anlamına da gelmez. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa elbette ki kendisiyle görüşürüz" açıklamasında bulundu.

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Kaynak : İHA

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KİMDİR ?
Mustafa Sarıgül
MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

1956 yılında Erzincan'da doğdu. Eğitimine sırasıyla Talatpaşa İlköğretim okulu, Şişli Ortaokulu, Zincirlikuyu Yapı Teknik Lisesi'nde devam etti ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. İş yaşamına Kağıthane B

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