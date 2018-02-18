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Sarıeroğlu'ndan dikkat çeken taşeron çıkışı

Sarıeroğlu'ndan dikkat çeken taşeron çıkışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeronların kadroya alınmasıyla ilgili "Biz çılgınlık yaptık." dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-02-2018 22:20 - Güncelleme: 18-02-2018 00:05

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde yapılan AK Parti Karabük Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Açılışta da taşeronla ilgili konuşan Bakan Sarıeroğlu, AK Parti iktidarı olarak bir çılgınlık yaptıklarını söyledi.

İşte Sarıeroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Taşeron tanımı gereği geçmişten beri yapılan uygulama neyse bunu aynen uyguladığımızı merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum kuruluşlarında taşeron tanımına giren hiçbir kardeşimizin kapsam dışında kalmadığını tamamının kadroya geçtiğini özellikle ifade ediyorum.

"BİZ ÇILGINLIK YAPTIK"

Biz bir çılgınlık yaptık. Bugüne kadar AK Parti iktidarları ortasında ortaya koyduğumuz iddialar vardı, personel yönetimi ile ilgili olarak. Şuanda kamuda 100 bin kadrolu işçi sayımız var. Bizim yaptığımız düzenleme ile başvuru yapılmış incelemesi yapılmış kabul olmuş en son aldığım rakam 715 bini geçmiş durumda. Mevcutta 100 bin kişi kadrolu olduğu kamuya, 2 milyon 400 bin de memurumuz var. Bu gerçekten bir çılgınlık ve devrim niteliğinde bir düzenlemedir.

"BİRİLERİ RAHATSIZ OLUYOR"

Birileri çok rahatsız oldu bu düzenlemeyi yaptığımızdan. Algılarla bilgi kirliliği yapıyorlar. Hiçbir kriter koymadık. Direk tertemiz kadrolu işçi yapıyoruz. Devlet memurları kanunda kamuda çalışma kriteri neyse onu ele aldık.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • TOPARLI 18 Şubat 2018 03:24 allah razı olsun AMİN

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KİMDİR ?
Jülide Sarıeroğlu
JÜLİDE SARIEROĞLU KİMDİR?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Merk

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